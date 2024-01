Aspirapolvere senza filo Dyson di Ultima generazione: se fai presto su eBay ORA risparmi ben 100 euro!

L’Aspirapolvere senza filo Dyson V8™ di Ultima Generazione è davvero ciò che serve per effettuare pulizie domestiche col minimo sforzo, grazie alle tante funzioni e al peso leggerissimo, oltre ai tanti accessori che porta in dote. Oggi su eBay paghi il 25%, quindi praticamente solo 299 euro!

Aspirapolvere senza filo Dyson V8™: le caratteristiche

Passa facilmente da una modalità di aspirazione all’altra durante la pulizia. Raggiunge facilmente i punti alti. Leggero ed ergonomico per consentirti di pulire facilmente anche i punti più in alto della tua casa, con un solo gesto. Si trasforma in un aspirapolvere portatile.

Abbastanza piccolo per luoghi difficili da raggiungere in casa. Abbastanza potente e di lunga durata per pulire anche tutta la tua auto. Il meccanismo di espulsione igienico espelle sporco e polvere in un’unica azione, senza necessità di toccarlo. Sempre a portata di mano sulla base di ricarica a muro, il tuo aspirapolvere Dyson V8™ è facile da riporre e pronto all’uso quando ne hai bisogno.

