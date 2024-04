Aspirapolvere senza filo Dyson V8 a QUESTO PREZZONE è da prendere ora (-100€)

Non hai mai tempo da dedicare alle pulizie e cerchi un modo rapido ed efficace per tenere la casa sempre pulita e splendente? Approfitta della splendida offerta eBay di oggi che ti propone il celebre aspirapolvere senza filo Dyson V8 (uno degli ultimissimi modelli) ad un prezzo imperdibile: solo 299€ anziché 399€. Un bel taglio di prezzo da 100€ che fa slittare questo aspirapolvere in vetta ai migliori prodotti scontati del giorno.

Aspirapolvere senza filo Dyson V8: addio scopa e paletta

L’aspirapolvere senza filo Dyson V8 ha una potenza di aspirazione di gran lunga superiore rispetto ad altre scope senza filo: 15 cicloni compatti generano un’elevata forza centrifuga per catturare sporco e residui. L’innovativa spazzola Motorbar è sicuramente il vero cuore pulsante di questo aspirapolvere poiché pulisce in profondità qualsiasi superficie dai pavimenti ai tappeti, rimuovendo anche lo sporco più ostinato e la polvere.

Ma non è tutto: in un attimo, Dyson V8, esattamente come le altre aspirapolvere Dyson, può anche diventare un piccolo aspirapolvere portatile per pulizie veloci, di zone specifiche o punti difficili.

Ti basta rimuovere l’asta e avrai a disposizione un accessorio che potrai usare per pulire poltrone e mensole. Inoltre, questo aspirapolvere è anche facilissimo da pulire. Il meccanismo a grilletto espelle, infatti, in modo igienico tutta la polvere e i detriti dal contenitore, con un solo gesto, senza entrare in contatto con lo sporco. Nella confezione sono presenti anche 6 accessori.

Acquistala ora su eBay e risparmia un bel po‘ su un modello di aspirapolvere potente, efficace e versatile. Un acquisto che vale la pena di prendere in considerazione, soprattutto a questo prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.