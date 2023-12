Aspirapolvere Ultenic U10 Pro, la soluzione perfetta per una casa pulita e ordinata (108€)

L’aspirapolvere Ultenic U10 Pro è la soluzione perfetta per mantenere la tua casa pulita e ordinata senza lo stress dei cavi elettrici. Con una potenza impressionante di 30000Pa e una serie di funzionalità intelligenti, questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate su pavimenti, tappeti e anche per gestire i peli degli animali domestici.

La potenza del motore da 400W garantisce un’aspirazione potente, in grado di affrontare sporco, polvere e peli con facilità. In tal senso l’U10 Pro offre prestazioni eccezionali su ogni superficie. Corri su Amazon e non lasciarti scappare l’occasione di affiancarti a questo gioiellino per le tue pulizie domestiche. Solo per oggi lo trovi in offerta a 108€ con un risparmio netto del 32% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite.

Aspirapolvere Ultenic U10 Pro, la soluzione perfetta per mantenere la tua casa pulita e ordinata

L’autonomia della batteria è un altro punto forte di questo aspirapolvere senza fili. Con una sola carica, puoi godere di ben 35 minuti di pulizia continua, permettendoti di affrontare le pulizie senza interruzioni fastidiose. La batteria al litio ad alta capacità è in grado di gestire le sessioni di pulizia più impegnative. La capacità del contenitore da 0.8 litri è più che sufficiente per affrontare le pulizie quotidiane senza dover svuotare il serbatoio frequentemente.

Il design leggero e maneggevole rende l’U10 Pro facile da manovrare in tutta la casa. Le luci LED integrate sulla spazzola principale migliorano la visibilità sotto i mobili e in angoli bui, garantendo una pulizia completa e accurata. La flessibilità offerta dalla testina snodabile consente di raggiungere facilmente aree difficili da pulire.

La filtrazione a 5 fasi è progettata per catturare polvere, allergeni e particelle più piccole, garantendo che l’aria rilasciata sia pulita e fresca. Questo è particolarmente importante per chi soffre di allergie o ha animali domestici in casa.

In conclusione, l’Ultenic U10 Pro è l’aspirapolvere senza fili ideale per chi cerca prestazioni elevate e convenienza. Con una potenza impressionante, autonomia della batteria a lunga durata e una serie di funzioni intelligenti, questo dispositivo rende la pulizia della casa un’attività semplice e piacevole. Falla tua subito, senza esitare, sfruttando l’offerta a 108€ con cui lo trovi in vendita su Amazon con un risparmio netto del 32% sul prezzo di listino. Le spedizioni sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.