Assassin’s Creed Origins, giocalo gratis tutto il weekend: ecco come

Ubisoft annuncia che è ora disponibile il Weekend Gratuito fino al 20 giugno per festeggiare l’aumento a 60 FPS di Assassin’s Creed Origins. Il supporto a 60 FPS era atteso con ansia dai fan di tutto il mondo e ora è finalmente disponibile. L’aggiornamento di Assassin’s Creed Origins è il primo di una serie di sorprese e ricompense pensate per ringraziare i fan e festeggiare 15 anni di passione, creatività e lealtà della saga. L’aumento a 60 FPS è disponibile su Xbox Series X/S and PS5.

Assassin’s Creed Origins, dall’Egitto con furore

Ambientato nell’antico Egitto, Assassin’s Creed Origins si svolge durante un periodo misterioso e cruciale che ha dato forma alla civiltà. Nei panni di Bayek, protettore dell’Egitto e uno dei primi Assassini, ti lancerai in un open world vivace e dinamico e scoprirai i segreti delle grandi piramidi, dei miti dimenticati e degli ultimi faraoni.

Avrai accesso ai contenuti del gioco principale durante il Weekend Gratuito e potrai ottenere uno sconto fino all’85% su Assassin’s Creed Origins per continuare la tua avventura.

Assassin’s Creed Origins è il primo titolo della serie a presentare elementi RPG: tra le nuove caratteristiche c’è la possibilità di potenziare sia armi che personaggio, al fine di farli salire di livello. Il gioco è ambientato durante il periodo tolemaico e il giocatore veste i panni di Bayek, un Medjay (membro dell’esercito egizio impiegato come esploratore e guardia di luoghi di interesse), con il compito di proteggere il suo popolo dalle minacce.

Origins, come lascia intuire il nome stesso, narra le origini della lotta tra assassini e templari: i primi promuovono la libertà, i secondi l’ordine. Per ottenere tutte le informazioni sul Weekend Gratuito, visita questo sito. E se dopo averlo provato volete avere il gioco sempre a vostra disposizione, allora correte su Amazon dove al momento lo potete trovare in vendita a 19 euro per PlayStation 4, e a 21 euro per Xbox One, tutto incluso in entrambi i casi.