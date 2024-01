ASUS Chromebook CX1: SCONTO IMMEDIATO di 100€ su Amazon

I Chromebook stanno rivoluzionando il mercato dei personal computer e l’ASUS Chromebook CX1 ne è un perfetto rappresentante. Te lo segnaliamo perché con l’ultima offerta Amazon puoi risparmiare 100 euro tondi tondi sul prezzo consigliato: 279 euro invece di 379 euro, per effetto del 26% di sconto. Ecco il link all’offerta.

Il Chromebook CX1 di ASUS è uno dei migliori notebook con a bordo il sistema operativo ChromeOS oggi disponibili sul mercato. Tra i suoi principali punti di forza il display ad alta risoluzione, la portabilità e la velocità nelle operazioni di tutti i giorni.

ASUS Chromebook CX1 in sconto del 26% su Amazon

Il modello CX1 di ASUS in offerta su Amazon vanta un display da 14″ FullHD con trattamento antiriflesso, ideale tanto per la produttività quanto per la portabilità (in particolare all’aperto durante la bella stagione). E a proposito di portabilità, da notare il peso di appena 1,47 kg, che lo rende il dispositivo perfetto per chi è spesso fuori casa per lavoro.

L’altro punto di forza è il sistema operativo ChromeOS e l’esperienza che è in grado di offrire. Non solo una velocità sorprendente in fase di accensione e durante la navigazione sul web, ma anche aggiornamenti automatici puntuali e protezione antivirus integrata, per un OS sempre più richiesto tra le persone.

ASUS Chromebook CX1 è in offerta a 279 euro sul sito amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, questo significa che gli abbonati a Prime non pagano nulla per le spese di spedizione.

