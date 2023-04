ASUS Dual GeForce RTX 3060 venduta su Amazon ad un prezzo bomba meno 26%

ASUS Dual GeForce RTX 3060 è senza dubbio una delle schede video più potenti sul mercato realizzata dal colosso di Taiwan. Ciò che rende questa GPU estremamente interessante non sono solo le sue specifiche tecniche capaci reggere alla grande i videogiochi più moderni per mandare a schermo un 4K con tutti gli effetti al massimo, quanto un costo incredibilmente allettante. Grazie ad un corposo –26 % il prezzo non ci spaventa e finalmente possiamo fare quell’upgrade che tanto aspettavamo di fare!

Veloce e super affidabile

Le qualità che rendono questa GPU così speciale sono il suo prezzo e chiaramente le sue prestazioni. ASUS Dual GeForce RTX 3060 è basata su architettura Ampere, realizzata utilizzando la tecnologia 8 nanometri a tutto vantaggio dei consumi e del minor calore emesso. Inoltre, ASUS Dual GeForce RTX 3060 è anche GEN 4, il che significa che ogni scheda madre PCIe che supporta GEN 4 può ottenere in combo prestazioni migliori. E sempre per rimanere nell’ambito delle specifiche tecniche questa GPU ha più transistor della Nvidia Geforce GTX 1080Ti.

Inutile dire che le prestazioni sono migliori a tutto campo. ASUS Dual GeForce RTX 3060 ha 13.25 miliardi di transistor al suo interno, per lavorare velocissimamente senza lag e tentennamenti.

Parlando di forza bruta ASUS Dual GeForce RTX 3060 ha 12 GB di memoria GDDR6 con una frequenza di 1875 GHz. Davvero un bel boost rispetto ai suoi predecessori. La velocità si attesta sui 15 GHz, un numero davvero elevato e anche come scritto precedentemente, altamente efficiente dal punto di vista energetico.

Come se non bastasse ASUS Dual GeForce RTX 3060 è dotata di 3584 Cuda core, 28 RT core e 112 Tensor core, con quest’ultimi dedicati al Ray Tracing per avere il massimo a livello grafico andando a lavorare su illuminazione, riflessi e molto altro. Presenti anche le funzionalità DLSS, per aumentare la risoluzione dei giochi senza affaticare troppo la GPU.

ASUS Dual GeForce RTX 3060 è quindi la scheda video perfetta per entrare nel mondo del Ray Tracing e della grafica iperrealistica su PC senza svenarsi troppo.

L’offerta bomba su Amazon col suo allettante prezzo di 392 euro è davvero da non perdere, visto che i costi delle schede video non tendono davvero mai ad abbassarsi!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.