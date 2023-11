ASUS Rog Ally in offerta ad un prezzo STRACCIATO

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di avere una console portatile che ci permetta dunque di continuare i nostri videogiochi del momento anche quando ci troviamo in mobilità, fuori casa. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti la console per il gaming ASUS Rog Ally (modello RC71L) in offerta al sensazionale prezzo di soli 749 euro, con un incredibile sconto di 50 euro rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, ASUS.

ASUS Rog Ally: la potenza nelle tue mani

Questa console è davvero compatta: nonostante la sua estrema potenza essa è molto leggera, e questo ti permette di trasportarla comodamente all’interno del tuo zainetto o della valigia in modo da allietare i tuoi viaggi in treno o in aereo.

Il suo design poi è assolutamente ergonomico, in modo da adattarsi perfettamente alle tue mani. Grazie alla tecnologia Dual Fan la dissipazione del calore è perfetta, e questo ti consente ovviamente di avere ore e ore gioco senza riscontrare il benché minimo problema di riscaldamento. Eccezionale anche l’autonomia di questo dispositivo, dal momento che nel giro di appena 30 minuti la batteria è in grado di arrivare al 50% della percentuale di ricarica.

Il vero e proprio cuore pulsante di questa console portatile è senz’ombra di dubbio rappresentato dal processore AMD Ryzen Z1 Extreme, che abbinato a ben 16 GB di RAM ti consente di avere delle prestazioni davvero eccellenti. Molto apprezzato poi l’SSD da 512 GB, che ti permette di catalogare al suo interno tutti i giochi in digital delivery: grazie a una scheda SD hai perfino la possibilità di espandere la memoria disponibile, nel caso in cui ne avessi bisogno.

All’interno di ROG Ally trovi il sistema operativo Windows 11 Home già preinstallato, che ti consente di accedere immediatamente a una libreria infinita di titoli, che incontreranno senza problemi i tuoi gusti e preferenze personali.

In definitiva, a poco più di 700 euro hai la possibilità di portarti a casa un vero e proprio PC portatile ibrido appositamente pensato per il gaming, con cui potrai giocare ai videogiochi del momento ovunque ti trovi: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo ASUS Rog Ally in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che l’offerta è a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

