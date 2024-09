Asus ROG Phone 9 Pro: cosa sappiamo sul nuovo gaming phone?

Asus si sta preparando a lanciare il suo nuovo smartphone da gaming di prossima generazione, il ROG Phone 9 Pro. Recentemente, il dispositivo è apparso in una lista di certificazione in Cina, confermando il suo imminente debutto.

Asus ROG Phone 9 Pro: tutto quello da sapere

Il ROG Phone 9 Pro, con numero di modello “ASUSAI25001A”, è stato avvistato presso il China Quality Certification Centre (CQC). Anche se la lista non rivela dettagli specifici sul dispositivo, conferma il supporto per la ricarica rapida a 65W. Il suo predecessore, il ROG Phone 8 Pro, supportava anch’esso la ricarica rapida a 65W, quindi sembra che non ci saranno miglioramenti significativi nella velocità di ricarica.

La certificazione CQC non fornisce ulteriori informazioni, ma possiamo aspettarci che il ROG Phone 9 Pro sia dotato del prossimo processore Snapdragon 8 Gen 4, insieme a un sistema di raffreddamento avanzato. La serie ROG Phone 8 è stata lanciata a gennaio, quindi è probabile che ci vorranno ancora alcuni mesi prima di vedere il ROG Phone 9 in tutto il mondo, a meno che il brand non decida di anticipare il lancio. Nel frattempo, possiamo rivedere le specifiche del ROG Phone 8 Pro per farci un’idea di cosa aspettarci dal suo successore.

Il ROG Phone 8 Pro è dotato di un display AMOLED Samsung E6 da 6,78 pollici con frequenza di aggiornamento a 165Hz LTPO, alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con GPU Adreno 750. Include 24 GB di RAM LPDDR5X e fino a 1 TB di memoria UFS 4.0. Per quanto riguarda le fotocamere, presenta una tripla fotocamera posteriore con un sensore Sony IMX890 da 50 MP e una fotocamera frontale da 32 MP per i selfie. La batteria è da 5.500 mAh e supporta la ricarica rapida a 65W. Le funzionalità specifiche per il gaming includono i pulsanti AirTrigger, resistenza alla polvere e all’acqua IP68, e un sistema audio di alta qualità con altoparlanti a 5 magneti. Con queste caratteristiche, il ROG Phone 9 Pro promette di essere un dispositivo potente per i gamer più esigenti.