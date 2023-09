ASUS TUF Gaming Monitor 24 pollici per veri gamer in super sconto Amazon!

ASUS TUF Gaming VG248Q1B è un monitor gaming di fascia media progettato per offrire un’esperienza di gioco estremamente soddisfacente, sia in termini di qualità visiva che di responsività senza spendere troppo. Oggi Amazon ci propone uno sconto interessante che permette di abbattere ancor di più il prezzo del monitor rendendolo ancor più allettante! Stiamo parlando di un ottimo MENO 12% che porta il monitor 24 pollici a costare 149 euro! Davvero una bella offerta quindi, rapporto qualità prezzo TOP!

Veloce e cristallino!

ASUS TUF Gaming VG248Q1B presenta un look minimalista e moderno, con una cornice sottile e un supporto solido e regolabile in altezza.

ASUS TUF Gaming VG248Q1B ha un tempo di risposta davvero incredibile, 0,5 ms e una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, che riduce al minimo il ritardo di input e l’effetto ghosting, consentendo ai giocatori di godere di un’esperienza di gioco fluida e reattiva. Questo monitor è dotato anche di tecnologia Adaptive-Sync e Freesync Premium per AMD, che sincronizzano la frequenza di aggiornamento del monitor con la potenza di calcolo della scheda grafica, eliminando lo screen tearing e i piccoli rallentamenti, l’odioso stuttering.

E come se non bastasse la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur, abbinata ad un tempo di risposta di 0.5 ms, elimina ghosting e tearing per immagini di gioco nitide e frame rate elevati. A chiudere le qualità visive del monitor troviamo la tecnologia ASUS Ultra-Low Blue Light riduce la quantità di luce blu potenzialmente dannosa emessa dal display.

ASUS TUF Gaming VG248Q1B presenta un pannello TN con un angolo di visione di 170° orizzontalmente e di 160° verticalmente. Anche se questa tecnologia garantisce tempi di risposta rapidi, può sacrificare leggermente la resa dei colori rispetto ai pannelli IPS o VA. Nonostante ciò, ASUS ha fatto uno sforzo per offrire un’immagine di qualità su questo monitor, con una gamma di colori sRGB al 100% e una luminosità di 250 cd/m².

Grande qualità ma piccolo prezzo per questo velocissimo monitor gaming Asus Tuf! Se per voi il 4K non è un problema, questo è il monitor da comprare!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.