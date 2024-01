ASUS TUF Gaming Notebook, componentistica al top per uno sconto gigantesco da veri PRO!

ASUS TUF Gaming F15 FX507VU4 è una vera bomba di notebook per veri Gamer Pro. Non si tratta del solito portatilone sovraprezzato da gaming, stiamo parlando di un notebook realizzato da Asus, made in Taiwan, non in China, da un’azienda con un pedigree di tutto rispetto, una vera beniamina dei giocatori più appassionati. Il prezzo di listino è quindi non proprio popolare, ma grazie a questa SUPER OFFERTA Amazon, un sontuoso MENO 25%, possiamo risparmiare ben 400 euro! Il prezzo cala drasticamente da 1600 a 1200 euro! Se state cercando un portatile gaming dalle alte prestazioni e di grande affidabilità questa è l’offerta perfetta!

Una vera scheggia!

ASUS TUF Gaming F15 FX507VU4 è dotato di un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD, che offre immagini nitide e dettagliate. Il display è anche velocissimo, ben 144Hz e dotato di Adaptive-Sync , in modo che la frequenza di aggiornamento del display si sincronizzi con il frame rate della GPU per ridurre il lag, minimizzare lo stuttering ed eliminare il famigerato tearing visivo. CPU e GPU sono i veri punti di forza di questo notebook. Il processore di tredicesima generazione i7-13700H fornisce prestazioni elevate senza compromessi. La velocità e la fluidità prima di tutto.

A livello grafico troviamo la nuovissima GeForce RTX 4050 6GB GDDR6. La scheda video supporta NVIDIA RTX, la piattaforma più avanzata per il ray-tracing e le tecnologie AI che stanno rivoluzionando i modi di giocare. Stiamo parlando di NVIDIA DLSS che utilizza il rendering AI che aumenta la velocità dei fotogrammi con una qualità dell’immagine senza compromessi.

La durata della batteria di ASUS TUF Gaming F15 FX507VU4 è di circa 7 ore, a seconda dell’utilizzo. Anche se potrebbe non essere sufficiente per le lunghe sessioni di gioco senza alimentazione, è adeguata per l’utilizzo quotidiano e rende il notebook adatto anche per scopi lavorativi.

Il notebook è davvero un mostro di potenza, risparmiare 400 euro è davvero qualcosa di incredibile! Solo su Amazon ovviamente! Per quanto riguarda la memoria, il notebook dispone di 16 GB di RAM DDR4, che consente di eseguire più applicazioni contemporaneamente senza problemi o ritardi. La memoria di archiviazione è rappresentata da un veloce SSD PCIe da 512 GB.

ASUS TUF Gaming F15 FX507VU4 è un notebook potente e affidabile che offre prestazioni di gioco di senza compromessi. Poterlo comprare risparmiando ben 400 euro è davvero l’offerta del secolo!

