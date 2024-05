Razer Kraken V3 X USB, ottime cuffie cablate Premium ad un prezzo accessibile!

Kraken V3 X USB, ovvero ottime cuffie gaming cablate da uno dei produttori hardware PC più amati e imitati, Razer. Cuffie di ottima qualità a tutto tondo, dai materiali costruttivi di pregio, alle prestazioni sonore e, ovviamente, funzioni avanzate e ergonomia. Razer Kraken V3 X USB seguono le ottime V3, sono caratterizzate da un design leggero e robusto, ottimi driver audio TriForce e un microfono cardioide HyperClear per una comunicazione chiara e nitida. E ovviamente uno sconto Amazon decisamente allettante: MENO 25% rispetto al prezzo consigliato, da 85 euro a 60 euro! Occasione unica per comprare ad un costo accessibile delle cuffie cablate Premium Razer!

Comodità, audio e prezzo al top

Razer Kraken V3 X USB sono comode e leggere, solo 285 grammi. I cuscinetti auricolari ibridi in tessuto e memory foam si adattano perfettamente alle orecchie, e lasciano traspirare bene la pelle. La fascia imbottita distribuisce uniformemente la pressione sulla testa, non affaticano quindi anche dopo tante ore di gioco. Le maratone gaming non vi spaventano con Razer Kraken V3 X USB.

La caratteristica vincente di Razer Kraken V3 X USB sono i driver TriForce da 40 mm, progettati per offrire un suono ricco e dettagliato. Questo design innovativo divide le frequenze alte, medie e basse in tre distinti elementi, restituendo un audio bilanciato e arioso, corposo ma senza distorsioni.

Inoltre su PC Razer Kraken V3 X USB supportano l’audio surround 7.1: si avrà la sensazione di essere circondati dal suono, potendo individuare con precisione la provenienza di ogni passo, sparo o effetto sonoro per essere un passo avanti rispetto agli avversari!

Da ultimo troviamo un microfono cardioide Razer HyperClear, dotato di cancellazione del rumore di fondo che garantisce una comunicazione cristallina con i compagni di squadra!

