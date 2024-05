ASUS TUF Gaming: questo portatile gaming è una bomba! Lo sconto è ESAGERATO!

ASUS TUF Gaming F15 FX507VV#B0CQ2RTBR1 non è il solito portatile gaming tutto fuffa e lucine, è una vera macchina da guerra videoludica. Primo perché è ASUS, e tutti conosciamo quanto l’azienda di Taiwan sia amata dai gamer più esigenti e appassionati. Due perché ha delle specifiche davvero esagerate, che garantiscono prestazioni elevatissime ora e anche per i prossimi anni. Davvero un portatile gaming future proof! Il prezzo è quindi salato, è un portatile da gaming Premium, non potrebbe essere altrimenti. Ma oggi possiamo pagarlo decisamente meno grazie ad uno sconto Amazon davvero sontuoso! MENO 29% che si traduce in un ribasso del prezzo di listino di ben 500 euro! Sconto esagerato: da 1700 a 1200 euro!

Prestazioni senza compromessi

Andiamo a vedere nel dettaglio cosa monta, quali sono le specifiche Premium di questo ASUS TUF Gaming F15 FX507VV#B0CQ2RTBR1:

Display 15,6 Pollici IPS con supporto Adaptive-Sync e frequenza di aggiornamento dello schermo di 144Hz

CPU Intel Core i7 di tredicesima generazione

GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 6GB GDDR6

16GB RAM

SSD 1TB

Audio DTS con surround virtuale a 7.1

ASUS TUF Gaming F15 è quindi un portatile che vi permetterà di giocare ai titoli più recenti con impostazioni elevate, sfruttando al massimo tutta la potenza bruta sotto il cofano. Anche se pensato principalmente per il gaming viste le specifiche, questo laptop è perfetto anche per chi lo userà per fare pesanti lavori di montaggio audio video o di modellazione 3D ad esempio. L’accoppiata CPU+GPU di fascia alta garantiscono fluidità elevata e tempi di renderizzazioni ridotti anche nei progetti più impegnativi!

Se state cercando un portatile gaming senza compromessi, dalla prestazioni elevatissime e dallo sconto esagerato, ASUS TUF Gaming F15 è quello che dovete comprare! Soprattutto perché oggi ha uno SCONTO MAXI di 500 euro!

