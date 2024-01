ASUS Vivobook 15 con i5 e SSD PCIe da 512 GB torna a 599€ (anche in 12 rate)

Il notebook ASUS Vivobook 15 figura nella lista delle migliori offerte del giorno in casa Amazon. Grazie alla promo delle ultime ore è in vendita a 599 euro invece di 749 euro, per effetto del 20% di sconto, ma soprattutto è acquistabile in 12 rate a interessi zero da 49,92 euro al mese. Ecco il link all’offerta.

Processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, SSD PCIe da 512 GB e Windows 11 Home come sistema operativo: questi i principali punti di forza di Vivobook 15 di ASUS, uno dei migliori notebook in circolazione negli ultimi anni.

ASUS Vivobook 15 in sconto del 20% su Amazon

Vivobook 15 è una macchina ideale per le attività di lavoro di tutti i giorni e l’intrattenimento. Inoltre, si rivolge a un pubblico alla ricerca di un personal computer funzionale e dal design distintivo.

Dal punto di vista dei freddi numeri, questo notebook ASUS con schermo da 15,6 pollici presenta una scheda tecnica di tutto rispetto. A cominciare dal processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, affiancato da 8 GB di RAM e un’unità SSD PCIe da 512 GB.

Lato connettività sono disponibili 1 porta USB 3.2 Type-C Gen 1, una porta USB 2.0, due porte USB 3.2 Type-A Gen 1, un’uscita HDMI e il jack audio per cuffie e microfono. Lato audio, si fa sentire la collaborazione con Dirac, in virtù di un sistema in grado di offrire un’esperienza sono coinvolgente.

ASUS Vivobook 15, con Intel Core i5 di dodicesima generazione, è in offerta a soli 599 euro su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che beneficiano delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra rapida.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.