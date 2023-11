ASUS Vivobook 15, il notebook potente per ogni esigenza lo prendi OGGI con lo sconto

L’ASUS Vivobook 15 è un notebook che unisce potenza e stile, offrendo un’esperienza di utilizzo senza compromessi. Con un display da 15,6 pollici Antiglare, un processore Intel Core di 12a generazione i7-1255U, 16GB di RAM, e un SSD PCIe da 512GB, questo notebook si presenta come una soluzione completa per utenti che cercano prestazioni elevate e un design accattivante a un prezzo decisamente alla portata, ovvero 649€ grazie all’offerta per la settimana del Black Friday che ti fa Amazon. Le spedizioni, poi, sono gratis con Prime.

ASUS Vivobook 15, display antiglare per una visione chiara e molto altro

Il display Antiglare da 15,6 pollici del Vivobook 15 riduce i riflessi e offre una visione chiara anche in condizioni di luce intensa. La risoluzione e la qualità delle immagini offrono un’esperienza visiva coinvolgente per lavoro e intrattenimento. Dotato del processore Intel Core di 12a generazione i7-1255U, il Vivobook 15 offre prestazioni potenti e reattive. Sia che tu stia lavorando su compiti complessi o godendoti l’intrattenimento multimediale, questo notebook è pronto per rispondere alle tue esigenze.

La combinazione di 16GB di RAM assicura una gestione fluida delle applicazioni multitasking, mentre l’SSD PCIe da 512GB garantisce tempi di caricamento rapidi e un accesso veloce ai tuoi dati. La presenza della grafica integrata Intel Iris Xe arricchisce l’esperienza visiva, offrendo dettagli nitidi e colori vividi. Questa soluzione grafica integrata è in grado di gestire anche applicazioni e giochi leggeri. Il notebook è preinstallato con Windows 11 Home, offrendo un’interfaccia moderna, funzionalità avanzate di sicurezza e un ecosistema di app versatile.

Il Vivobook 15 si presenta con un design elegante in colore argento, conferendo un tocco di stile alla tua esperienza informatica quotidiana. La tastiera retroilluminata aggiunge ulteriore praticità, consentendo di lavorare anche in ambienti con scarsa illuminazione. L’ASUS Vivobook 15 è un notebook che unisce potenza, design e funzionalità in un unico pacchetto. Quindi, se sei alla ricerca di un notebook validissimo e ricco di opzioni che però non costa tantissimi euro, corri su Amazon e fallo tuo a soli 649€. Le spedizioni sono gratis con Prime.

