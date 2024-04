Asus VivoBook Go 15, il laptop geniale e accessibile ora con 50 euro di sconto!

Asus VivoBook Go 15 (modello E1504FA#B0CNXWG6SF ) è un laptop che spicca per la sua combinazione di prestazioni solide, design elegante e un prezzo accessibile. Stiamo parlando di Asus, l’azienda di Taiwan che da sempre produce PC e componentistica PC di alto livello, di grande qualità in ogni fascia di prezzo. Cosa questa assolutamente non scontata! Asus VivoBook Go 15 non è un PC da gaming, è un PC per un uso quotidiano, ma questo non vuol dire che non sia una macchina potente, tutt’altro! Asus VivoBook Go 15 è un laptop veloce e prestante, graziato poi da un prezzo scontato Amazon davvero interessante: MENO 10% che ci permette di risparmiare 50 euro sul prezzo di listino, non più 500 euro bensì 450! Il mercato è saturo di laptop e PC “entry level” ma pochi possono vantare la qualità ASUS!

Ottimo rapporto qualità prezzo!

In termini di design, Asus VivoBook Go 15 mantiene la linea pulita e moderna tipica dei prodotti ASUS, con tanto di cerniera lay-flat a 180° che aggiunge un tocco di versatilità all’utilizzo. La qualità costruttiva è solida, con una scocca in metallo che conferisce al laptop un tocco Premium. La portabilità è un altro punto di forza, grazie al peso contenuto di 1.63 kg che lo rende comodo da trasportare. Asus VivoBook Go 15 è quindi perfetto per l’utilizzo in mobilità!

E sotto il cofano cosa troviamo?

Processore AMD Ryzen 3 7320U

8GB RAM ddr 5

SSD 512 GIGA

Scheda grafica integrata AMD Radeon Graphics

Display NanoEdge dai bordi sottili: rapporto schermo-corpo del 84%

Monitor da 15,6″ con refresh 60hz

Risoluzione 1080p

Batteria batteria da 50Wh con ricarica rapida: fino al 60% in soli 49 minuti.

In termini di connettività, Asus VivoBook Go 15 è ben equipaggiato con porte USB Type-C, USB 3.1 e HDMI, mentre il Wi-Fi 6 garantisce una connessione veloce e stabile.

Con la sua combinazione di potenza, portabilità, funzionalità (la cerniera lay-flat è geniale!) e prezzo super accessibile Asus VivoBook Go 15 si candida come vincitore assoluto del concorso mondiale rapporto qualità prezzo laptop per uso quotidiano! Non sottovalutatelo!

Sconto Amazon decisamente allettante: MENO 10% che ci permette di risparmiare 50 euro sul prezzo di listino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.