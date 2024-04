ASUS Vivobook GO, Amazon impazzisce... MENO 200 euro!

L’oggetto di questa bella offerta Amazon è ASUS Vivobook GO E1504FA#B0BS42ZY63, che da ora chiameremo semplicemente ASUS Vivobook GO, ovvero un laptop che non costa una fortuna, piena fascia media, ma con specifiche di tutto rispetto, perfetto per un uso in mobilità viste le sue dimensioni e il peso contenuto. Se si chiama GO, un motivo ci sarà, no? ASUS Vivobook GO pesa solo 1,57 chili, un vero peso piuma! Ma per prezzo accessibile cosa si intende? Il prezzo di listino è 700 euro, non è un costo da entry level, ma nemmeno da fascia alta gaming, ma grazie ad un sontuoso sconto Amazon MENO 29% possiamo acquistarlo spendendo 200 euro in meno! Con 500 euro ci portiamo a casa un prodotto di grande qualità, è Asus d’altronde, capace di svolgere con grande efficienza e velocità i compiti di tutti i giorni!

Specifiche e prestazioni di tutto rispetto!

Andiamo nel dettaglio a scoprire cosa monta questo ASUS Vivobook GO:

Display NanoEdge dai bordi sottili 15,6 pollici FullHD

Cornici sottili: rapporto schermo-corpo del 84%

Cerniera con schermo ruotabile a 180°

CPU AMD Ryzen 5 7520U

Scheda video integrata AMD Radeon Graphics

8 GB Ram DDR5

SSD 512 GB

Connettività wireless. WiFi 6E

Ricarica rapida: è possibile ricaricare una batteria scarica fino al 60% in soli 49 minuti

Pad multitouch da 6 pollici

Ampia connettività: una porta USB-C 3.2 Gen 1, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A, una porta USB 2.0, un’uscita HDMI e un jack audio combinato

ASUS Vivobook GO è quindi un laptop da non sottovalutare, è perfetto per un utilizzo quotidiano, non disdegna un gaming non troppo impegnativo e soprattutto è decisamente “portatile” dato il suo peso contenuto. Questo laptop, con la qualità certificata Asus che non ha bisogno di presentazioni, Amazon lo offre con un sontuoso sconto MENO 29%, possiamo acquistarlo spendendo 200 euro in meno! Con 500 euro ci portiamo a casa un prodotto di grande qualità!

