ASUS Vivobook S super scontato: oggi su Amazon lo paghi 360€ in meno

Hai bisogno di un nuovo pc portatile adatto sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia? Abbiamo quello che fa per te! Si tratta dell’ASUS Vivobook S, oggi disponibile su Amazon a soli 738 euro con un mega sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 360 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

ASUS Vivobook S: tutte le specifiche tecniche

L’ASUS Vivobook S è un pc portatile top di gamma che si contraddistingue per una serie di specifiche tecniche che lo rendono ideale sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Innanzitutto è dotato del processore innovativo Qualcomm Snapdragon X Plus che permette di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera efficiente e fluida in ogni momento della giornata. Inoltre vanta un display OLED da 15,6 pollici 3K 120 Hz con una sua risoluzione elevatissima che offre raffinati riflessi speculari e straordinari dettagli delle ombre, il tutto con colori vividi e fedeli alla realtà.

La modalità di utilizzo è semplice ed ottimizzata grazie ad una tastiera retroilluminata RGB a singola zona che asicura una digitazione comoda e super fluida. In più, sfruttando il tasto dedicato Copilot, potrai avre un accesso diretto e veloce agli strumenti di AI di Microsoft.

Per finire, il computer si distingue per il suo design ultra sottile e leggero, con un peso di soli 1,5 kg e uno spessore di 1,47cm.

Oggi l’ASUS Vivobook S è disponibile su Amazon a soli 738 euro con un mega sconto del 33%. Questo vuol dire che potrai risparmiare addirittura 360 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Non aspettare oltre, una mega offerta del genere non capita tutti i giorni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.