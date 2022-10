Auricolari Bluetooth 5.3 SHOCK, costano meno di 20€ ma che qualità

A prima vista potrebbero sembrare un po’ alle famosissime wearable firmate Samsung, ma questi auricolari Bluetooth 5.3 sono fantastici e non ti deluderanno sotto nessun punto di vista. Le puoi acquistare praticamente nella colorazione che più ti piace visto che ce ne sono ben 6 differenti: liberati e scegli quella che più ti si addice.

Le sorprese, Tuttavia, non terminano qui perché su Amazon è in corso uno sconto del 35% che non devi prendere alla leggera. Con appena €19,49 poi completare il tuo acquisto e portare a casa dei prodotti che ne valgono seriamente la pena. Cosa stai aspettando? Acquistali ora.

Come sempre ti dico che delle spedizioni non devi preoccuparti dal momento che con un abbonamento Amazon Prime attivo su che account, sono sempre gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.

Auricolari Bluetooth 5.3, le Tozo A1 mini wireless sono veramente geniali

comodissime da indossare per ore e ore, grazie alla loro forma ergonomica non potranno mai darti fastidio. Una volta che li metti lì nelle tue orecchie, loro rimangono fermi e non si muovono risultando stabili e leggeri.

Come già ti ho detto, il colore non è un problema visto che ne puoi scegliere uno tra 6 diversi. Parlando delle loro specifiche, però, penso che tu ti sia già accorto di che qualità è il Bluetooth integrato. Quel 5.3 che ti ho scritto poco fa non è stato messo lì per caso ma per farti sapere che puoi contare su connessioni a lunga distanza e a bassa latenza.

Audio spettacolare ed immersivo tanto da meritarsi l’appellativo Premium, microfono incorporato per intrattenere tutte le telefonate che vuoi e controlli touch per gestire la riproduzione musicale senza dover tirare fuori lo smartphone.

Che altro dirti se non che hanno una batteria con un’autonomia di 32 ore complessive?

Non aspettare neanche un secondo in più e porta a casa i tuoi magnifici auricolari Bluetooth 5.3 a soli €19,49 a casa. Collegati ora su Amazon e approfitta del ribasso del 35%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.