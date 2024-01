Auricolari Bluetooth 5.3, suonano bene e costano poco! Che sconto Amazon!

Tutti abbiamo degli auricolari Bluetooth, vuoi perché molti smartphone non hanno più l’ingresso cuffie, vuoi perché la comodità di non avere fili che penzolano dalle orecchie non ha prezzo… Ovviamente il prezzo ce l’ha e di auricolari Bluetooth ce ne sono per tutte le tasche. Trovare però auricolari di ottima qualità ad un prezzo conveniente è più raro, e se poi una volta trovato il dispositivo giusto quest’ultimo è anche super scontato si è fatto tombola! Bene, è proprio questo il caso!

Prezzo top per auricolari davvero di ottima qualità con caratteristiche tecniche di tutto rispetto: MENO 54%, possiamo farli nostri per soli 22,99 euro!

Che cuffie! E che prezzo!

Questi auricolari Bluetooth IKT, azienda americana fondata a Seattle nel 2018 da esperti del settore, riescono a convincere per diversi motivi, non c’è solo il prezzo estremamente vantaggioso. Gli auricolari sono dotati di un diaframma in grafene da 14,2 mm per l’85% di bassi in più e cuffie wireless con doppio microfono ibrido ENC che annulla passivamente il 90% dei rumori di fondo per ottenere chiamate più chiare e cristalline.

Gli auricolari sono estremamente ergonomici, comodi ma anche molto saldi una volta posizionati nel padiglione auricolare. Inoltre hanno certificazione IPX7, acqua e sudore non sono un problema per queste cuffie.

Questi auricolari Bluetooth IKT sono dotati dell’ultima versione della tecnologia Bluetooth 5.3, più stabile del 200% rispetto alla versione 5.0, che offre un’esperienza di ascolto a bassa latenza e chiamate stabili.

La durata di riproduzione è un altro punto di forza di auricolari Bluetooth IKT. Si parla di durata della batteria singola di 8 ore, mentre la custodia di ricarica garantisce altre 50 ore di utilizzo. Davvero siamo di fronte a valori record!

Questi auricolari Bluetooth IKT sono davvero un gran bell’affare: leggeri, comodi, con un maxi durata della batteria ma soprattutto con una qualità audio ottima in tutti i settori, dalla semplice telefonata, chiara e cristallina, alla musica e ai film, immersiva e coinvolgente!

Da comprare ora, stanno andando a ruba!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.