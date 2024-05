Robot aspirapolvere roborock: ACQUISTALO oggi col DOPPIO SCONTO di Amazon

Un robot aspirapolvere all’avanguardia può rivelarsi uno strumento essenziale per la pulizia quotidiana dei nostri pavimenti, specialmente se non abbiamo molto tempo da dedicare a questa pratica. Ancora per pochissime ore su Amazon puoi acquistare questo favoloso robot aspirapolvere di roborock a un prezzo davvero eccellente. Con una detrazione del 7% data dall’offerta a tempo più un coupon di 100€, puoi acquistare questo prodotto a 549,00€.

Robot aspirapolvere roborock: acquistalo subito su Amazon

Questo fantastico aspirapolvere con stazione di ricarica ti aiuta a risparmiare ogni giorno un sacco di tempo, occupandosi autonomamente della pulizia dei pavimenti. Dispone di una potenza di aspirazione da 5.550 Pa, con le nuove spazzole in gomma che migliorano ulteriormente l’aspirazione riducendo i grovigli sensibilmente con un miglioramento del 30% nella raccolta di peli di animali domestici. In questo modo, riuscirà a penetrare ancora più in profondità per catturare polvere e detriti che si posano sui pavimenti più duri e sui tappeti di casa tua.

Con la nuova tecnologia in 3D più la navigazione PreciSense LiDAR, questo dispositivo riuscirà a riconoscere efficacemente gli ostacoli e i potenziali pericoli come ad esempio le scale; con la luce 3D, invece, eseguirà una pulizia automatica senza interruzioni, creando una mappa dettagliata del percorso trovano quello più rapido. Tramite l’app dedicata, avrai la possibilità di escludere specifiche aree dalla pulizia, ossia le “Zone vietate”. Basta posizionarlo sul pavimento e il gioco è fatto!

Acquista subito questo straordinario prodotto su Amazon: il prodotto di roborock è disponibile su Amazon con un fantastico sconto del 7% più un Coupon di 100€, col prezzo finale che si blocca sui 549,00€.

