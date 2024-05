Auricolari Bluetooth Creative: COUPON ESAGERATO su Amazon

Degli auricolari Bluetooth di qualità ti consentono di poter fruire della tua musica preferita con un audio davvero eccezionale. Tra quelli che sono in sconto su Amazon troviamo gli auricolari di CREATIVE, disponibili ancora per poco tempo sulla piattaforma di e-commerce con un Coupon del 20%, che abbassa il prezzo finale d’acquisto a soli 39,99€.

Auricolari Bluetooth Creative: acquistali ora su Amazon con il Coupon

Potrai avere delle prestazione audio wireless decisamente migliorate con bitrate e consumo energetico decisamente basso. In più, potrai fruire di n audio senza interruzioni con la modalità Boradcast, cambiando definitivamente il modo in cui interagisci con l’audio. Grazie ai driver al neomidio da 10 mm, potrai godere di bassi profondi, alti chiari e una bassissima latenza. La batteria dura fino a 8 ore di riproduzione con una carica singola e fino a 32 ore in totale con la custodia di ricarica carica al massimo. Il cavo USB C può essere utilizzato per la carica ed è incluso.

Grazie ai sei microfoni incorporati e alla tecnologia ENC, riescono ad analizzare e filtrare efficacemente i rumori di sottofondo, riuscendo a restituire una voce chiara e una qualità di chiamata superiore. Hanno un design decisamente compatto, con un peso complessivo di 48,6 grammi e un impermeabilità eccezionale, essendo che dispongono di certificazione IPX4. In più, sono dotati di Bluetooth 5.3 e controlli touch, rendendoli perfetti per l’utilizzo continuo e attivo.

Acquista subito questo straordinario prodotto su Amazon: gli auricolari Bluetooth Creative sono oggi in sconto con un grande coupon del 20%, col prezzo finale d’acquisto fissato a soli 39,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.