Auricolari bluetooth in PROMO BOMBA: suono super e PREZZO TOP (-22%)

Con l’ultima offerta, Amazon ha voluto esagerare. Solo per oggi, puoi fare tuoi i potenti auricolari bluetooth Anker Liberty 4 NC ad un prezzo poche volte così basso. Con lo sconto del 22% applicato, li vai a pagare 69,99 euro. Per un risparmio ottimo e che include anche la spedizione con il servizio Prime. Li trovi nella colorazione Navy Blue, elegante e bella da vedere. Sfrutta subito la promo e non te ne pentirai, con tutte le caratteristiche super che hanno non riuscirai più a farne a meno.

Auricolari bluetooth Anker: parola d’ordine miglior rapporto qualità-prezzo

Se ti avessero detto di poter comprare un paio di auricolari bluetooth così di livello al prezzo di 69,99 euro, non ci avresti creduto. Questi Anker Liberty 4 NC si presentano con i loro driver personalizzati da 11 mm che offrono un suono sempre nitido e dettagliato. Anche grazie all’Hi-Res Audio in modalità Wireless e alla tecnologia LDAC. Che combinati danno modo di trasferire il triplo dei dati rispetto al normale bluetooth. Punto di forza la riduzione del rumore fino al 98,5% grazie ai sensori audio ad alta sensibilità nell’orecchio e all’innovativa camera di isolamento.

Scaricando l’app dedicata, avrai anche modo di definire il tuo profilo audio preferito. Così da poterne modificare le impostazioni, sfruttare l’equalizzatore regolabile, scegliere tra 22 impostazioni predefinite e via dicendo. Ti stai preoccupando della loro autonomia, viste le tante funzionalità? Macché! Con la potente batteria disponibile, con una sola ricarica potrai godere di un intrattenimento interrotto e senza precedenti. Con oltre 1000 brani o 30 ore di film uno dopo l’altro inclusi senza che si scarichi nulla.

Ti sei convinto? Allora aggiungili subito al carrello e ti potrai vantare di aver fatto l’affare del giorno!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.