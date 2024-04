Auricolari Bluetooth: OFFERTA a tempo SPAVENTOSA

Se hai bisogno di auricolari Bluetooth che rispettino il detto “minima spesa, massima resa”, oggi su Amazon hai l’occasione che stavi aspettando da tanto. Puoi infatti acquistare, ancora per pochissime ore, degli ottimi auricolari di Lekaby, best seller di Amazon nella sezione “Nuove Scoperte”. Oggi le trovi disponibili grazia a un’offerta a tempo con uno sconto roboante del 69%, che fissa il prezzo finale d’acquisto all’irrisoria cifra di 27,99€. Non perdere altro tempo e acquista subito questo prodotto, le scorte potrebbero finire molto presto!

Auricolari Bluetooth: l’offerta di oggi è incredibile, affrettati

Questi auricolari in-ear Bluetooth dispongono di cancellazione del rumore ibrida combinata con la tecnologia Hi-Fi e un diagramma in grafene da 13,44 mm più grande del 65% che incrementa la potenza dei bassi dell’85%, La cancellazione del rumore riesce a ridurre del 90% i rumori di fondo, così da poter godere di una qualità audio impareggiabile anche durante le chiamate. Sono dotate di un preciso display LED che indica la percentuale di batteria rimanente nella custodia di ricarica; l’autonomia perdura per circa 8 ore che diventano 120 se abbiamo a portata di mano la custodia. In più, grazie alla ricarica rapida USB-C, funzionano per ben 2 ore con 10 minuti di carica.

Sono molto leggere e comode da utilizzare, con un design ergonomico che riesce a disperdere il 48% della pressione. Sono disponibili in diverse misure coprendo del tutto il canale uditivo e sono anche ultra resistenti, in quanto dotate di tecnologia di nano-rivestimento IPX7 che riesce a proteggere i componenti delle cuffie dai danni dovuti all’umidità.

Acquista subito questo prodotto su Amazon: oggi è disponibile sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto a tempo del 69%, che fissa il prezzo finale a soli 27,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.