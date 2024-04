Auricolari Bluetooth OPPO: oggi lo SCONTO è da FAVOLA

Non tutti gli auricolari Bluetooth riescono a riprodurre un suono fedele e a cancellare i rumori di fondo. Oggi su Amazon sono disponibili le famose OPPO Enco Buds2 a un prezzo davvero eccezionale. Con uno sconto totale del 26%, il prezzo finale d’acquisto è fissato sui 24,90€. Fai in fretta, l’offerta potrebbe non essere più disponibile domani. Andiamo a scoprire di più su questi ottimi auricolari di OPPO.

Auricolari OPPO Enco Buds 2: ancora per poche ore le trovi in super sconto su Amazon

Questo prodotto integra i driver da 10 mm placcati in titanio e nuova struttura acustica che riescono ad assicurare una riproduzione del suono eccezionale, con tanto di dettagli cristallini e nitidi e bassi profondi che ti permetteranno di immergerti in ogni brano che stai ascoltando. Inoltre, ti dimenticherai totalmente di averle alle orecchie, in quanto il peso di un solo auricolari è di 4 grammi. Le Enco Buds 2 riescono a godere di un potente algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo, riuscendoti a garantire delle chiamate sempre chiare e cristalline in ogni ambiente senza alzare troppo la voce.

La batteria è davvero eccellente, garantendoti un’ottima autonomia per una settimana di utilizzo medio oppure puoi decidere di godere della tua musica fino a 28 ore di ascolto consecutive. Dispongono di protezione IPX4, che ti permette di utilizzarle anche durante una giornata piovosa o durante i tuoi faticosi allenamenti senza causare alcun danno.

Acquista subito questi auricolari di OPPO su Amazon: ancora per poco tempo li trovi in sconto del 26%, con il prezzo finale d’acquisto fissato a 24,90€.

