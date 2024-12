Auricolari Bluetooth Philips: crolla il prezzo ed oggi li paghi meno di 30€

Hai bisogno di cuffiette nuove per ascoltare la tua musica preferita? Abbiamo quello che fa per te ad un prezzo stracciato! Si tratta degli Auricolari Bluetooth Philips, oggi disponibili su Amazon a soli 29 euro con uno sconto maxi del 26%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Auricolari Bluetooth Philips: esperienza audio coinvolgente a mini prezzo

Gli Auricolari Bluetooth Philips sono, in primis, super comodi in quanto si adattano perfettamente alla forma dell’orecchio grazie a 3 morbidi cuscinetti intercambiabili in silicone che creano un isolamento perfetto e assicurano un suono chiaro con alti cristallini e bassi profondi.

La modalità di utilizzo è semplicissima e, tra l’altro, sono compatibili con la maggior parte dei dispositivi Bluetooth: questo vuol dire che potrai associarli in un attimo allo smartphone, al tablet e a tutti gli altri dispositivi che vuoi fino a una distanza di 10 metri.

Un’altra specifica di spicco delle cuffie è la loro autonomia super estesa: con una sola ricarica hai a disposizione fino a 6 ore di riproduzione mentre la custodia di ricarica super compatta assicura ulteriori 12 ore di ascolto, per un totale di 18 ore di musica no-stop.

Per finire, i potenti driver da 6 mm offrono un audio impeccabile ed immersivo in qualsiasi tipo di ambiente ed, in più, la classificazione IPX4 permette di utilizzarli sotto la pioggia o durante gli allenamenti senza alcuna preoccupazione.

