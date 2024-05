Auricolari Bluetooth Sport: costano poco ma suonano alla grande! Che Sconto Amazon!

Questi auricolari Bluetooth proposti ora da Amazon con uno sconto gigante MENO 60% vincono la medaglia d’oro del rapporto qualità prezzo, suonano bene e hanno tutte quelle caratteristiche avanzate che auricolari di questo tipo devono avere. Sono perfetti per l’uso quotidiano, davvero sorprendenti vista la dotazione tecnologica di cui dispongono. Non fatevi ingannare dal prezzo da cestone, questi auricolari Bluetooth Sport certificano il fatto che spesso dietro un costo super scontato e di conseguenza super accessibile, si può celare un prodotti di grande qualità! Solo 19,99 euro invece che 49,99 euro! Grazie ad un’offerta Amazon davvero irripetibile!

Che bomba di audio!

Per prima cosa questi auricolari Bluetooth sono particolarmente indicati per essere utilizzati mentre si fa sport, essendo dotati di fermi che li tengono ben saldi alle orecchie, senza ovviamente affaticare il padiglione auricolare. La grande attenzione alla comodità è data anche dal fatto che ci sono dei gommini di diverse dimensioni per trovare quello più giusto e confortevole che fa al caso vostro. E visto che si parla di auricolari Sport, sono certificati IP7, ovvero che sono a prova di schizzi d’acqua e sudore.

La qualità audio è decisamente buona, con bassi potenti e profondi e alti davvero cristallini grazie agli altoparlanti dinamici bidirezionali 13mm. Il tutto è ovviamente molto equilibrato, cosa non particolarmente scontata quando si tratta di prodotti dal prezzo accessibile.

Un altro punto di forza è la cancellazione del rumore decisamente efficace, con una riduzione pari al 98% dell’audio ambientale, davvero niente male, una perfetta bolla di silenzio per ascoltare musica, o telefonare, con grande chiarezza senza distrazioni.

Da ultimo, ma non per importanza, abbiamo due qualità che distinguono questi auricolari Bluetooth da altri prodotti dello stesso livello: una batteria di lunga durata, fino a 8 ore di riproduzione con una singola carica, con addirittura la custodia di ricarica che dispone di altri 5 cicli di carica! Ma soprattutto abbiamo il Bluetooth versione 5.3, che assicura una connessione più stabile, con zero latenza e una maggior resistenza ad eventuali interferenze di altri dispositivi vicini!

