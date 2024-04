Auricolari Bose: qualità ECCELLENTE a prezzo SCONTATO

Se hai bisogno di auricolari che ti facciano immergere completamente nella musica che stai ascoltando, devi assolutamente optare per l’acquisto di questi straordinari auricolari di Bose. Le QuetComfort Ultra sono disponibili su Amazon, ancora per pochissime ore, col 29% di sconto, al prezzo finale fissato sui 249,95€. Approfittane, a questo prezzo potresti non trovarle mai più!

Auricolari Bose QueitComfort Ultra: acquistali subito e non perderti l’offerta di oggi

Gli auricolari di Bose dispongono di un audio spaziale che assicurano una vera e propria esperienza immersiva, con l’audio che sembrerà girarti intorno. Ha una cancellazione del rumore di classe mondiale con la tecnologia CustomTune, la quale riesce ad analizzare entrambe le orecchie e adatta il suono di conseguenza, così che la cancellazione del rumore possa essere completamente personalizzata e fatta su misura per te. La vestibilità è personalizzabile e dura tutto il giorno, avrai la possibilità di provare fino a 9 cuscinetti auricolari morbidi e anelli stabilizzatori per riuscire a godere della vestibilità perfetta anche durante le sessioni di ascolto più durature.

Dispone di 3 modalità di ascolto diverse, tra cui la Quiet Mode per la cancellazione del rumore, Aware Mode per stare a contatto anche con l’ambiente circostante, audio immersivo con cancellazione del rumore con la Immersion Mode. La batteria è di lunghissima durata, riuscendo a durare fino a 6 ore di ascolto consecutivo con una ricarica completa. Con una ricarica rapida di 20 minuti, invece, ti offrirà fino a 2 ore aggiuntive di musica.

Acquista subito questo splendido prodotto e usufruisci del super sconto di Amazon: è disponibile col 29% di sconto a 249,95€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.