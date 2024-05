Auricolari In-Ear Yamaha a MENO DI META' PREZZO: solo per OGGI su Amazon

Ascolta la tua musica preferita come mai prima d’ora con gli Auricolari In-Ear True Wireless Bluetooth Yamaha! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 114 euro grazie ad un mega sconto del 54%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Auricolari In-Ear True Wireless Bluetooth Yamaha: audio impeccabile e autonomia massima

Gli Auricolari In-Ear True Wireless Bluetooth Yamaha ti permetto di immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora.

Sono dotati di tecnologia ANC avanzata che elimina con precisione il rumore esterno e offre un audio estremamente nitido e inalterato.

Il suono cambia a seconda della forma dell’orecchio e di come vestono gli auricolari ed, in più, Listening Optimizer effettua correzioni dinamiche per un audio sintonizzato al meglio in ogni occasione.

Con queste cuffiette è possibile ascoltare ogni nota in qualsiasi ambiente grazie alla funzionalità di Listening Care Advanced che regola le frequenze in base ai contenuti e all’ambiente per un suono pieno anche a volume più basso.

Inoltre la modalità di utilizzo è semplicissima e puoi controllare la musica in maniera intuitiva con funzioni come riproduzione, pausa e volume che sono facilmente gestibili tramite gli auricolari o anche attravero l’app Headphone Control.

Gli Auricolari In-Ear True Wireless Bluetooth Yamaha oggi sono disponibili su Amazon a soli 114 euro grazie ad un mega sconto del 54%.

