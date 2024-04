Auricolari Jabra Elite 5: SCONTO WOW su Amazon ancora per poco

Hai bisogno di auricolari potenti che ti facciano immergere totalmente nell’esperienza di ascolto? Oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare dei fantastici auricolari Jabra Elite 5, disponibili sulla piattaforma di e-commerce ancora per poche ore con uno sconto eccezionale del 33%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a 99,99€.

Auricolari Jabra Elite 5: il prezzo è scioccante per ciò che riescono a offrire

Con questi auricolari potrai fruire di un controllo intelligente del rumore bloccando tutto ciò che proviene dall’ambiente con l’ANC ibrido. In alternativa, puoi utilizzare la tecnologia HearThorugh, tecnologia utile di chiamata a 6 microfoni per ridurre efficacemente il rumore del vento. Il suono è eccezionale con gli altoparlanti da 6 mm e la gamma codec integrata; puoi personalizzarlo come desideri mediante l’equalizzatore. La batteria ha una lunghissima durata: fino a 7 ore di autonomia consecutive con una singola ricarica e 28 ore se provvisti di custodia.

Il prodotto riesce a resistere efficacemente a polvere e acqua grazie allo standard d’impermeabilità IP55 e possono essere utilizzati anche in maniera indipendente grazie alla modalità Mono. La connettività è estremamente semplice, avendo la possibilità di connetterti a 2 dispositivi mediante il Bluetooth Multipoint. Puoi utilizzare facilmente Alexa, Google Assistant o Siti per usufruire del controllo vocale.

Acquista subito questi ottimi auricolari Jabra Elite 5 su Amazon: li trovi disponibili sulla piattaforma di e-commerce ancora per pochissime ore con un ottimo sconto del 33%, il quale va a fissare il prezzo finale d’acquisto del prodotto a 99,99€. Affrettati: a un prezzo simile potresti non poter acquistare alcun prodotto che dispone di queste specifiche!

