Fitbit by Google Charge 6, il tracker Premium definitivo in super sconto Amazon

Fitbit Charge 6 è il tracker per il fitness definitivo, un wearable assolutamente Super Premium, con caratteristiche peculiari e funzioni avanzate di assoluta qualità, perfetto per tutti quegli sportivi che vogliono un monitoraggio completo, puntuale ed efficiente del proprio corpo. E per non farsi mancare nulla, pur non essendo uno smartwatch propriamente detto, Fitbit Charge 6 si distingue dai tanti tracker sule mercato per l’integrazione con i servizi Google. Possiamo ricevere notifiche di chiamata, messaggi e calendario, utilizzare Google Pay per i pagamenti e molto altro. Lo sconto Amazon è quindi davvero allettante: MENO 24%, il prezzo di listino scende da 160 a 122 euro!

Monitoraggio totale

Fitbit Charge 6 ha un display AMOLED touchscreen a colori da 1,4 pollici, il 30% più grande rispetto al suo predecessore. E’ molto luminoso, visto che il suo ambiente ideale è l’aria aperta, di conseguenza si legge bene anche sotto la luce diretta del sole.

Fitbit Charge 6 è dotato di una suite completa di funzioni per il fitness, tra cui:

Monitoraggio continuo del battito cardiaco, con la tecnologia PurePulse

Monitoraggio del sonno avanzato, con punteggi del sonno e analisi dettagliate delle fasi del sonno

Oltre 40 modalità di allenamento, tra cui nuoto, corsa, ciclismo e yoga

GPS integrato per il monitoraggio del ritmo, della distanza e del percorso

Misurazione del VO2 Max per valutare la tua forma fisica cardiorespiratoria

Punteggio di prontezza fisica per valutare il livello di energia e il recupero

Monitoraggio della saturazione ossigenonel sangue (SpO2) durante il sonno e durante l’allenamento ad alta intensità

Funzioni di salute femminile, come il monitoraggio del ciclo mestruale e dell’ovulazione

Funzioni di benessere di Fitbit: punteggio giornaliero di gestione dello stress, Sessione di mindfulness

Resistente all’acqua fino a 50 metri

Fitbit by Google Charge 6 ha una batteria dalla durata extra, ben 7 giorni di autonomia! Davvero un tracker eccezionale questo Fitbit by Google Charge 6! Si merita quindi uno sconto eccezionale: MENO 24%, il prezzo di listino scende da 160 a 122 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.