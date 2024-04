Auricolari JBL Tune: il PREZZO CROLLA e le paghi solamente la META'

Degli auricolari di qualità possono essere un vero e proprio “game changer” per i nostri ascolti quotidiani o per le nostre chiamate lavorative che iniziano a diventare sempre più frequenti nel corso della giornata. Dunque, abbiamo bisogno di un dispositivo che possa essere sia durevole in termini di autonomia che di qualità, e quale migliore dispositivo se non le JBL Tube 230NC? Oggi su Amazon le puoi trovare con un super sconto del 50% sul prezzo originale, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 49,99€. Approfittane prima che l’offerta sparisca!

Auricolari JBL: l’offerta di oggi è davvero imperdibile, sconto del 50%

Questi auricolari dispongono di bassi potenti graie alla tecnologia audio JBL Pure Bass. Puoi godere di cancellazione del rumore attiva con 2 microfoni e Smart Ambient, oltre a TalkThru e Ambient Aware che ti permettono di avere sempre la consapevolezza dell’ambiente circostante con gli auricolari indossati, così da non dover incappare in incidenti o cose simili.

Le chiamate saranno sempre nitide in stereo e soprattutto a mani libere grazie ai 4 microfoni integrati. Puoi usufruire di 40 ore di riproduzione con un suono di qualità estremamente elevata e una ricarica veloce di soli 10 minuti per poter usufruire di ben 2 ore di ascolto. Il loro design è estremamente ergonomico e isola te dal rumore ambientale. Inoltre, dispongono di standard di protezione IPX4, rendendole resistenti ad acqua e sudore e offrendo un ottimo comfort anche mentre di stai allenando in maniera più “strong”.

Acquista subito questi straordinari auricolari su Amazon: ancora per poche ore le puoi trovare sulla piattaforma di e-commerce con uno sconto folle del 50%, col prezzo finale d’acquisto che si va a fissare sui 49,99€. Approfittane prima che l’offerta sparisca!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.