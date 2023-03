Auricolari JBL Wave 300 TWS In-Ear: a questo prezzo sono da comprare SUBITO

Questi spettacolari auricolari di JBL sono disponibili in questo momento su Amazon a un prezzo super conveniente, grazie a una promozione eccezionale. Ideali per l’attività sportiva, puoi portarli a casa con 60€ circa, con un risparmio del 40%. In più puoi avere tutto con la spedizione immediata e le spese gratuite garantiti dai servizi Prime. la cancellazione attiva del rumore e la tecnologia Smart Ambient ti consentono di ascoltare solo ciò che vuoi, correre in modo sicuro sulla strada e restare in contatto con gli amici mentre ti alleni.

JBL Wave 300 TWS In-Ear, auricolari TOP

Caratterizzati da una forma ergonomica, gli auricolari JBL Wave 200TWS si adattano alle orecchie in modo delicato e confortevole grazie alla loro forma a bastoncino, per ore di piacevole ascolto. Dispongono di inserti auricolari in tre misure che garantiscono una tenuta perfetta, per un comfort e una nitidezza del suono superiori. Eleganti, bene indossabili, sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi.

Basta un tocco sull’auricolare per gestire le chiamate e la musica e metterti in contatto con il tuo assistente vocale. E con la tecnologia dual connect puoi usare un solo auricolare o entrambi, e risparmiare la batteria. Comodi e ultraleggeri grazie alla loro forma ergonomica, gli auricolari JBL Wave 200TWS sono divertenti e pronti all’uso. Ora puoi rispondere alle chiamate o ascoltare la musica con un solo auricolare (o entrambi), grazie alla tecnologia dual connect. Scegli quale utilizzare e lascia l’altro nella custodia per risparmiare la batteria.

Basta toccare l’auricolare per controllare le chiamate, il suono, l’assistente vocale del tuo dispositivo e rimanere in contatto con il tuo mondo. Con 5 ore di riproduzione degli auricolari e 15 ore della custodia, i JBL Wave 200TWS non si fermano finché non ti fermi tu. Riuscire a prenderli a un prezzo così accessibile non è facile. Il dispositivo ha quanto di meglio si possa chiedere a un prodotto simile di qualità. Se non vuoi farteli scappare, tutto quello che devi fare è andare a questo indirizzo e portarli a casa con 60€ circa, direttamente da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.