Auricolari JBL Wave Beam: TOP QUALITY in super SCONTO su Amazon

Oggi su Amazon avrai la possibilità di acquistare auricolari Bluetooth con una qualità superiore. Sono infatti disponibili le JBL Wave Beam, degli auricolari in-ear che ti aiuteranno a portare la tua esperienza d’ascolto a un livello immediatamente superiore. Ancora per poche ore, le trovi disponibili sulla piattaforma di e-commerce col 26% di sconto, al prezzo finale d’acquisto fissato sui 59,00€. Approfittane ora, non te ne pentirai di sicuro!

Auricolari JBL Wave Beam: oggi lo sconto su Amazon è molto interessante

Questi auricolari dispongono di driver da 8 mm con tecnologia deep bass Sound di JBL, elementi che fusi insieme riescono a rivoluzionare del tutto la tua esperienza d’ascolto, grazie ai suoi potentissimi bassi e agli alti e le voci estremamente nitidi. Potrai usufruire di musica praticamente senza mai fermarti, con 8 ore di durata della batteria e 24 ore della custodia, per un ascolto che riesce a perdurare tutto il giorno.

Sono estremamente resistenti all’acqua, dandoti la possibilità di ascoltare le tue canzoni preferite in spiaggia, a bordo piscina o in palestra, senza doverti mai preoccupare di eventuali schizzi o polvere, e il tutto grazie alle certificazioni IP54 e IPX2 degli auricolari e della custodia. Infine, avrai la possibilità di parlare per ore e ore in ogni posto, e questo grazie alle chiamate in vivavoce e al design comodo ed ergonomico che monta la tecnologia VoiceAware.

Acquista subito questi splendidi auricolari Bluetooth di JBL su Amazon: le Wave Beam sono disponibili solo per oggi col 26% di sconto, con il prezzo finale fissato sui 59,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.