Auricolari TWS Life Note 3S: dopo aver visto il prezzo sarai costretto a comprarle

Queste sensazionali cuffie TWS prodotte da Anker sono caratterizzate da un design particolare, ovverosia semi-in ear, che non permette loro di non entrare completamente all’interno del canale uditivo, offrendo un buon grado di comfort anche dopo ore di utilizzo. Le torvi in promozione su Amazon a soli 38€, ovverosia con uno sconto di ben 30,51€ (44%). Le spedizioni sono gratuite tramite Prime.

Auricolari true wireless Life Note 3S, che BOMBA

Questi particolari auricolari semiaperti, come scritto prima, non entrano completamente nei canali uditivi, così da offrirti il massimo comfort e risultare perfetti per lunghe sessioni di ascolto. Con i driver sovradimensionati da 13,4 mm di Life Note 3S e la tecnologia BassUp per un suono eccezionale.

Sono ultra facili da gestire: personalizza senza problemi le funzioni touch tramite l’app Soundcore e naviga nella tua musica, regola i volumi o attiva gli assistenti vocali con l’intuitivo touchpad integrato negli auricolari true wireless Life Note 3S. Gli auricolari true wireless Life Note 3S dispongono di 4 microfoni con tecnologia di riduzione del rumore che ti consente di parlare con sicurezza ed essere ascoltato chiaramente a ogni chiamata.

E poi 5 ore di ascolto diventano 35 ore utilizzando la custodia di ricarica compatta. Se hai bisogno di una spinta, carica 10 minuti per ottenere un’intera ora di ascolto. Il dispositivo offre inoltre rumore bianco che induce il sonno tramite la modalità di sospensione per aiutarti ad addormentarti meglio o quando hai bisogno di un po’ relax. Le torvi in promozione su Amazon a soli 38€, ovverosia con uno sconto di ben 30,51€ (44%).

