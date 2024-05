DISTRUGGI i tuoi avversari: Monitor da Gaming Samsung in OFFERTA

Un monitor da gaming che ti riesca a offrire immagini sempre precise e dettagliate può essere un vero e proprio game changer per le tue sessioni di gioco prolungate, riuscendo a scovare ancora più facilmente i tuoi nemici. Su Amazon, ancora per poco tempo, puoi acquistare un ottimo monitor da gaming Samsung Odyssey G3, disponibile con un’offerta a tempo da sfruttare. Con il -13% sul prezzo iniziale, potrai accaparrarti questo prodotto a soli 139,00€. Approfittane ora, quest’offerta non ritornerà facilmente su Amazon!

Monitor da Gaming Samsung: approfitta oggi dello sconto su Amazon

Il monitor Odyssey G3 dispone di un’eccezionale frequenza di aggiornamento 165 Hz, mediante la quale potrai catturare tutti i nemici a velocità decisamente elevate, eliminando il ritardo dell’immagine e la sfocatura da movimento per godere di sessioni di gioco esaltanti con azioni extra fluide. Puoi inoltre sfruttare un ottimo tempo di risposta di 1 ms, con i pixel del monitor che cambieranno colore istantaneamente per consentirti di azionarti rapidamente con un susseguirsi di immagini veloci e realistiche. Le tue performance ne beneficeranno e non poco.

Con la tecnologia AMD FreeSync Premium potrai usufruire di azioni di gioco estremamente fluide, con tearing, stuttering e input lag ridotti al minimo sindacale. Con il design ergonomico potrai invece ruotare, inclinare e regolare lo schermo per avere una visuale perfetta su tutti i tuoi nemici, così da non mancare neanche un colpo. In più, l’assenza della cornice sui tre lati riesce a ottimizzare ulteriormente lo spazio, per una visione ancora più dettagliata.

Approfitta dell’offerta a tempo su Amazon e acquista subito questo monito da gaming di Samsung: è disponibile oggi col 13% di sconto a soli 139,00€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.