Mouse Logitech: PRECISIONE ALTA con un PREZZO BASSO

Un mouse da gaming preciso ti consente di sfidare i tuoi nemici con una precisione e una velocità mai vista prima, così da diventare un giocatore inarrestabile. Ancora per poche ore su Amazon hai la possibilità di acquistare un ottimo Mouse da Gaming Logitech G G305, disponibile sulla piattaforma di e-commerce con un’ottima offerta a tempo da sfruttare. Con uno sconto del 5%, il mouse Logitech è disponibile su Amazon a soli 34,99€.

Mouse Logitech: acquistalo subito con un fantastico sconto a tempo

Questo mouse dispone di tecnologia LIGHTSPEED Wireless ultraveloce, la quale ti consente di fruire di un’esperienza di gioco senza alcun lag, grazie soprattutto a una velocità di aggiornamento supersonica di 1 m. Il sensore ottico Gaming HERO ti offre fino a 10 volte più efficienza energetica rispetto agli altri mouse grazie all’IPS 400 e alla sensibilità incredibile che arriva fino a 12.000 DPI. La durata della batteria è una grande qualità di questo mouse, la quale riesce a garantire fino a 250 ore di utilizzo consecutiva con una sola batteria AA.

Il design è molto leggero ed efficiente, dato che il mouse da gaming G305 pesa solamente 99 grammi, così da poterlo gestire facilmente con una manovrabilità senza eguali. La sua forma resistente e leggera e il suo ricevitore nano USB integrato fa sì che il mouse possa funzionare molto bene sia per desktop che per computer portatile, così da poter giocare ovunque in qualsiasi momento.

Acquista subito questo straordinario mouse da Gaming di Logitech: è disponibile su Amazon ancora per poche ore con un ottimo sconto del 5%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 34,99€.

