Auricolari Wireless In-Ear JBL MAI STATI ad un prezzo COSI' BASSO (-33%)

Per ascoltare la tua muscia dovunque e con una qualità impeccabile, prova gli Auricolari Wireless In-Ear JBL Wave Buds! Oggi sono disponbili su Amazon a soli 39 euro con un mega sconto del 33%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, potrebbe scadere da un momento all’altro!

Auricolari Wireless In-Ear JBL Wave Buds: audio immersivo e massima autonomia

Gli Auricolari Wireless In-Ear JBL Wave Buds sono dei veri e propri must have per chi ama ascoltare al meglio la propria musica ovunque.

Queste cuffiette offrono bassi potenti grazie alla tecnologia JBL Deep Bass Sound, mantenendo l’audio e le voci nitide. Inoltre hanno un’autonomia super estesa con 8 ore di durata della batteria e 24 della custodia per un ascolto che dura tutto il giorno senza mai il rischio di rimanere a corto di musica. Grazie alla funzione di ricarica rapida è possibile anche avere due ore in di ascolto in pochissimi minuti.

Un’altra caratteristica di spicco è la certificazione IP54 e IPX2 sia degli auricolari che della custodia: queste vuol dire che potrai utilizzarli in spiaggia, a bordo piscina o in palestra senza pensare a schizzi o polvere.

La modalità di utilizzo è semplicissima ed intuitiva, con funzioni aggiuntive che rendono i dispositivi ancora più funzionali. Ad esempio la tecnologia TalkThru permette di mettere in pausa la musica per te, mentre AmbientAware la riproduce senza escludere il suono dell’ambiente circostante quando è importante essere a contatto con i suoni esterni.

