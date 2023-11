Con questo trasmettitore ricevitore Bluetooth in OFFERTA colleghi il telefono anche a vecchi Tv o stereo!

Avantree TC417 è un comodissimo Trasmettitore Ricevitore Bluetooth per TV, aptX a Bassa Latenza. Supporto Ottico Digitale Toslink, Controllo Volume per 3.5mm AUX, RCA, Autonomia fino a 20 ore, Adattatore Audio wireless. Potrai così realizzare il sogno di trasformare in dispositivi wireless anche vecchi televisori o stereo! Oggi lo paghi 39,99 euro grazie allo sconto del 20%! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Avantree TC417 Trasmettitore Ricevitore Bluetooth: le caratteristiche

Abilitate al Bluetooth la vostra TV, PC portatile o altri dispositivi e trasmettete l’audio alle vostre cuffie! Potete utilizzarlo come ricevitore per abilitare al Bluetooth il vostro altoparlante HiFi o la vostra cuffia preferita con il filo. Compatibile con il 99% delle TV sul mercato, supporta uscite audio Ottiche / AUX ed RCA senza necessità di altri fili. La tecnologia AptX a bassa latenza vi permette di ascoltare con un ritardo minimo rispetto al video per un esperienza uditiva nuova sincronizzata al massimo. Per i migliori risultati utilizzare una cuffia anch’essa a bassa latenza.

A differenza di altri dispositivi, offre fino a 20 ore di intrattenimento e impiega solo 2 ore a ricaricarsi! L’interfaccia facile ed intuitiva vi da le corrette informazioni quando il dispositivo è collegato e vi offre il controllo volume indipendente, in modo da facilitare la regolazione attraverso il dispositivo anzichè tramite la TV o altra fonte audio. Dunque può essere regalato davvero a tutti!

