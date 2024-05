AVM FRITZ!Repeater 3000 REGALATO su Amazon a soli 129€: approfitta del 32% di sconto

Vuoi portare la tua rete Wi-Fi a un livello superiore senza spendere una fortuna? AVM FRITZ!Repeater 3000 Ax Edition International è la soluzione che fa per te! Questo straordinario ripetitore Wi-Fi 6 triband offre velocità fulminee fino a 4.200 Mbit/s, permettendoti di navigare, streamare e giocare senza interruzioni.

E la notizia più eccitante? Ora puoi averlo a soli 129,99€, con uno sconto incredibile del 32%! Non perdere l’occasione di trasformare la tua esperienza Wi-Fi, acquista subito AVM FRITZ!Repeater 3000 Ax Edition su Amazon prima che l’offerta finisca.

AVM FRITZ!Repeater 3000 Ax Edition, tutti i dettagli tecnici

AVM FRITZ!Repeater 3000 Ax Edition è un vero portento tecnologico. Grazie al supporto del Wi-Fi 6 (802.11ax) e alla tecnologia triband, questo ripetitore assicura connessioni stabili e veloci in ogni angolo della tua casa. Non importa quanti dispositivi hai connessi, FRITZ!Repeater 3000 Ax Edition gestisce il traffico in modo efficiente, eliminando buffering e lag.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti di AVM FRITZ!Repeater 3000 Ax Edition:

Standard Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) Velocità di trasmissione fino a 4.200 Mbit/s Bande di frequenza Triband (2,4 GHz + 5 GHz + 5 GHz) Porte LAN 2x Gigabit LAN Tecnologia Mesh Sì Interfaccia In italiano

Non lasciare che una rete Wi-Fi scadente rovini la tua giornata. Con AVM FRITZ!Repeater 3000 Ax Edition, potrai godere di connessioni ultrarapide e affidabili in ogni stanza, senza più zone morte o problemi di segnale. Che tu stia lavorando da casa, guardando film in 4K o giocando online, questo ripetitore Wi-Fi 6 ti assicurerà un’esperienza senza interruzioni.

E con uno sconto del 32% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per aggiornare la tua rete. Clicca qui per cogliere al volo l’offerta su AVM FRITZ!Repeater 3000 Ax Edition e porta la tua connessione Wi-Fi a un livello superiore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.