Avviatore di batteria o powerbank? Il 3 in 1 che non avresti IMMAGINATO

Stai per partire per un lungo viaggio e vuoi essere sicuro di non rimanere a piedi nel bel mezzo del nulla e dover chiamare soccorso ? Rendi questo pensiero impossibile grazie a questo avviatore per la Batteria dell’Auto. In realtà è un gioiellino 2 in 1 quindi non te lo perdere.

Su Amazon lo puoi acquistare con uno straordinario 24% di sconto che ti permette di averlo a soli 67,99€ con un risparmio di oltre €20, non è straordinario? Completa subito il check-out e non lasciartelo scappare.

Con il tuo account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione gratuita e veloce in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento.

Di addio agli inconvenienti durante i tuoi viaggi portando sempre con te questo avviatore

Se non vuoi avere incidenti di percorso durante il tuo viaggio d’affari o rovinarti la vacanza dovendo chiamare il soccorso stradale, allora non potrai fare a meno di questo avviatore per la batteria dell’auto. Questo straordinario dispositivo della potenza di 2000 A è dotato di morsetti ti verrà in soccorso in caso la batteria dell’auto decida di lasciarti nel bel mezzo del nulla. Con una sola carica potrai utilizzarlo fino a 20 volte sui tuoi veicoli senza paura di rovinare la batteria, infatti i suoi morsetti intelligenti la proteggeranno da sovraccarichi e sopra tensioni.

Ma non è finita qui: questo dispositivo fungerà anche da potentissimo Power Bank per il tuo smartphone e i tuoi dispositivi. E’ dotato di torcia con ben 4 modalità di illuminazione in modo da metterti in sicurezza in caso di guasti in piena notte o anche solo come luce di segnalazione da avere in più in caso di problemi.

Per caricarlo basteranno solamente 5-6 ore tramite cavo che ti sarà fornito insieme al manuale per l’utente e a una garanzia di ben 3 anni.

Non aspettare un secondo di più e acquista subito il tuo Booster di Avviamento per la Batteria dell’Auto di BuTure che puoi trovare su Amazon allo straordinario prezzo di 67,99€ grazie allo sconto del 24% che trovi al momento sulla pagina del prodotto. Amazon Prime ti consente di avere una spedizione veloce gratuita in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.