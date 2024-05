Xiaomi Mi Band 5 in SVENDITA TOTALE su Amazon con un OTTIMO SCONTO

Un wearable di qualità che ti aiuti a misurare tutte le metriche possibili e immaginabili e che soprattutto costi poco non è affatto semplice da trovare. Oggi su Amazon però puoi acquistare una ottima Xiaomi Mi Band 5 usufruendo di un prezzo davvero eccezionale. Con un ottimo sconto del 12%, puoi acquistare questo favoloso prodotto a soli 35,16€.

Xiaomi Mi Band 5: prezzo top disponibile ancora per poco

Questa Mi Band si presenta con un display più grande del 20%, con schermo AMOLED da 1,1 pollici e oltre a 100 quadranti che puoi scegliere in base a ciò che preferisci. Con la nuova interfaccia di ricarica, posta sotto il sensore di frequenza cardiaca, potrai finalmente effettuare delle ricariche facilissime e veloci. Con questo wearable puoi usufruire di diverse modalità sportive, con tanto di guida professionale precisa da cui attingere e una misurazione precisa delle metriche. Inoltre, hai anche la possibilità di immergerlo fino a 50 metri di profondità, potendolo indossare anche mentre nuoti o sotto la doccia.

Dispone di un sensore a infrarossi ad alta precisione rapido, preciso e non intrusivo per poter monitorare la frequenza cardiaca in qualsiasi movimento. In più, per le donne, c’è una nuova funzione di monitoraggio della salute, potendo gestire efficacemente il proprio ciclo mestruale. Puoi inoltre monitorare precisamente altre metriche come le calorie bruciate e il numero di passi giornalieri e puoi rispondere facilmente a chiamate e visualizzare subito i messaggi e le notifiche derivanti dalle applicazioni.

Acquista ora questo fantastico prodotto su Amazon: la Xiaomi Mi Band 5 è disponibile ancora per poche ore a un prezzo davvero incredibile grazie a uno sconto del 12%, che fissa il prezzo finale a 35,16€.

