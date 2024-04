Avvitatore a impulsi: il MUST HAVE del fai-da-te in DOPPIO SCONTO

Se sei un appassionato di fai-da-te e lavori di bricolage, approfitta del doppio sconto offerto da Amazon sull’Avvitatore a Impulsi Avhrit! Oggi è disponibile a soli 139 euro con uno sconto del 6% ed un ulteriore codice promozionale del 7% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cogli la promozione al volo, potrebbe scadere ad un momento all’altro!

Avvitatore a Impulsi Avhrit: funzionalità e modalità di utilizzo

L’Avvitatore a Impulsi Avhrit con coppia elevata è dotato di un motore brushless con maggiore efficienza. Fornisce una coppia massima di 1000 Nm e una velocità massima di 2400 giri/min.

L’attrezzo è progettato per una vasta serie di lavori, ed ha abbastanza potenza per rimuovere facilmente bulloni e dadi arrugginiti su auto e camion dal vano motore ai lavori di sospensione. In più è dotato di 2 batterie da 4,0 Ah con indicatore di capacità in tempo reale, facile da controllare quanta energia rimasta. In questo modo può funzionare molto più velocemente ed efficacemente, supporta una durata più lunga e prolunga la durata dell’utilizzo di oltre il 50%.

Dispone di 3 velocità regolabili ed è possibile cambiarle in un attimo in base alle esigenze delle diverse applicazioni. Le applicazioni sono tante e diversissime: è ottimo per lo smontaggio/riparazione di pneumatici di auto, camion o trattori, nonché per allentare viti arrugginite su vecchie attrezzature agricole, grandi progetti di costruzione, manutenzione di attrezzature pesanti o assemblaggio del prodotto.

Oggi l’Avvitatore a Impulsi Avhrit è disponibile a soli 139 euro con uno sconto del 6% ed un ulteriore codice promozionale del 7% da applicare al momento dell’ordine. Cogli la promozione al volo, potrebbe scadere ad un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.