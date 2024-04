Bagno SUPER ORGANIZZATO con il Portaspazzolino a parete a MINI PREZZO

Se desideri che il bagno di casa sia sempre in ordine ed anche funzionale, abbiamo quello che fa per te! Oggi su Amazon trovi il Portaspazzolino a parete BHeadCat in offerta speciale a soli 29 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, gli articoli stanno per terminare!

Portaspazzolino a parete BHeadCat: tutte le modalità di utilizzo

Il Portaspazzolino a parete BHeadCat è multifunzionale e super utile per avere un bagno ordinato in ogni occasione.

È dotato di 2 spremi dentifricio automatici, che spremono ogni volta una quantità perfetta di dentifricio, prevenendone lo spreco. Inoltre, il doppio spremi dentifricio automatico è separato quindi adatto sia per adulti che per bambini.

Il dispositivo è realizzato in materiale ABS di alta qualità, ha un aspetto elegante ed è privo di sostanze tossiche. Inoltre può ospitare 2 tazze per uso familiare con 6 spazzolini da denti, oltre ad avere abbastanza spazio per rasoio, detergente per il viso e cosmetici vari. Nello specifico, dispone anche di un cassetto organizer progettato per riporre accessori cosmetici di ogni tipo.

Le tazze sono fissate saldamente al supporto, non cadono mai e sono facili da raccogliere. Le fessure per le spazzole sono studiate per drenare rapidamente, mantengono efficacemente gli spazzolini asciutti, puliti e più sani.

L’installazione del dispenser è facilissima: non è necessario praticare fori sulla parete ma basta pulire la superficie liscia con un panno umido, farla asciugare bene, applicare gli adesivi senza tracce e attendere 24 ore prima di appendere il portaspazzolino.

