Balsamo Miracle Serum Ricci di Pantene a 15€: i tuoi ricci MAI più CAPRICCI

Il Pantene Pro-V Ricci Perfetti set regalo è una combinazione di prodotti progettati per prendersi cura dei capelli ricci, fornendo loro l'idratazione e la cura di cui hanno bisogno. Questo set regalo comprende diversi prodotti per una routine completa di cura dei capelli ricci. Lo shampoo è progettato specificamente per capelli ricci. La sua formula è pensata per pulire delicatamente i capelli, contribuendo a definire e a dare forma ai ricci.

Balsamo Miracle Serum Ricci (150 ml) di Pantene: cura dei capelli ricci

Il balsamo è arricchito con un siero miracoloso progettato per fornire un’idratazione intensa. Questo aiuta a ridurre il crespo e a migliorare la definizione dei ricci, lasciando i capelli morbidi e gestibili. La maschera offre un trattamento intensivo per i capelli ricci. La sua formula è progettata per proteggere la cheratina, la proteina chiave dei capelli, contribuendo a mantenere la loro forza e vitalità.

La crema styling è ideale per definire e modellare i capelli ricci. La sua formula leggera aiuta a mantenere la forma dei ricci senza appesantirli, offrendo al contempo una tenuta flessibile. Questo set regalo Pantene Pro-V Ricci Perfetti è pensato per offrire una soluzione completa per la cura quotidiana dei capelli ricci.

Ogni prodotto nella confezione è progettato per lavorare in sinergia, fornendo una routine completa che si prende cura dell'idratazione, della definizione e della protezione dei capelli ricci. La cheratina e altri ingredienti chiave contribuiscono a mantenere la salute dei capelli, garantendo una lucentezza e un aspetto vibrante.

