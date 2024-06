Barba IMPECCABILE con il Rasoio Philips 14-IN-1 in PROMO SPECIALE

Per avere un aspetto impeccabile senza necessariamente andare dal barbiere, prova il Rifinitore All-in-One Philips! Oggi è disponibile su Amazon a soli 54 euro con uno sconto conveniente del 21%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, gli articoli stanno per terminare!

Rifinitore All-in-One Philips: tutte le modalità di utilizzo

Il Rifinitore All-in-One Philips ha ben 14 accessori per tutte le tue esigenze di rasatura per quanto riguarda la rifinitura della barba, la cura del corpo, il taglio dei capelli, la rifinitura di naso, orecchie e sopracciglia. In più è possibile scegliere tra 21 impostazioni di lunghezza (0,5-16 mm) per tutti i tipi di barba.

Nello specifico il pettine di precisione offre 11 impostazioni di lunghezza comprese tra 1 e 3 mm, con intervalli di precisione da 0,2 mm, per ottenere una rifinitura uniforme alla lunghezza desiderata. Le lame auto-affilanti in acciaio inossidabile rimangono affilate come il primo giorno per prestazioni durature e, quindi non necessitano di nessuna lubrificazione.

Il dispositivo è dotato della Tecnologia BeardSense che analizza le aree ad alta densità della barba 125 volte al secondo, aumentando la potenza in base alle necessità, per lavorare qualsiasi tipo di barba.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello del rasoio: grazie ad una potente batteria agli ioni di litio puoi utilizzarlo per ben 120 minuti senza nessuna preoccupazione e l’opzione di ricarica rapida permette di averlo pronto all’uso dopo solo 5 minuti di ricarica. In più, l’impugnatura è ergonomica così da facilitarne l’utilizzo in qualsiasi occasione.

Oggi il Rifinitore All-in-One Philips è disponibile su Amazon a soli 54 euro con uno sconto conveniente del 21%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, gli articoli stanno per terminare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.