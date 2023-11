Barba pulita in un attimo con PHILIPS ONEBLADE in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di regolare la nostra barba, in modo da essere impeccabili e fare una bella figura quando usciamo. Non sempre il rasoio manuale risulta efficace, dal momento che porta spesso a fastidiosi tagli che possono anche farci sanguinare: ecco che in tal senso sono largamente consigliati i rasoi elettrici, che permettono di evitare infortuni di questo tipo, riuscendo a ripulire la nostra barba in un attimo. Alla luce di questo, in occasione del Black Friday, Amazon ha deciso di proporti il rasoio elettrico Philips OneBlade Pro 360 in offerta all’incredibile prezzo di soli 84 euro, con un ottimo sconto del 20% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Philips.

Philips OneBlade: il meglio per la tua barba

Una delle funzionalità più interessanti di questo rasoio è senz’ombra di dubbio la tecnologia OneBlade, che grazie alla presenza di una lama dai movimenti ultrarapidi (che arrivano fino a 12’000 giri al minuto) esse permette di rimuovere anche i peli più lunghi e apparentemente ostici della tua barba. Oltre a questo trovi anche un pratico sistema di protezione, che evita infortuni e graffi sulla tua pelle, già sollecitata dalla rasatura.

La lama poi è inclinabile completamente a 360 gradi, e quindi può flettersi praticamente in ogni direzione in base alle tue esigenze del momento: potrai quindi radere le guance, il collo o il mento senza alcun tipo di problema grazie a tutte le possibili inclinazioni che può raggiungere, riuscendo a radere anche le zone più difficili con il massimo del comfort.

Grazie a questo rasoio potrai finalmente regolare la tua barba a una lunghezza uniforme: hai la possibilità di scegliere fino a 14 impostazioni di lunghezza diverse (scalabili dal pettine regolabile) in base alle tue preferenze personali. Puoi spaziare dalla barba di un giorno fino ad arrivare ad un vero e proprio effetto incolto, in un range che va dagli 0.4 millimetri fino ai 10 millimetri. Oltre alla barba puoi usare questo rasoio anche per i peli del corpo, grazie alla presenza del pettine per il corpo ad aggancio (con una misura di 3 millimetri in questo caso), oltre al sistema di protezione della pelle che permette una sicurezza totale anche per le zone più delicate e sensibili del tuo corpo.

In definitiva, a poco più di 80 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori rasoi elettronici per qualità / prezzo, con il quale potrai radere sia la barba che i peli del tuo corpo con il massimo del comfort: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente di acquistare questo rasoio Philips OneBlade in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato in occasione del Black Friday e le unità disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.