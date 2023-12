Barba rifinita con PHILIPS ONEBLADE in offerta

Spesso e volentieri sentiamo la necessità di curare con estrema precisione la nostra barba, e non sempre i rasoi e le lamette assolvono in maniera efficace a questo compito, portando a ferite o irritazioni che danneggiano inevitabilmente la pelle. Ecco dunque che Amazon ha ben pensato di proporti il rasoio elettrico Philips OneBlade Pro 360 con custodia da viaggio e supporto di ricarica in offerta al sensazionale prezzo di soli 89 euro, con un ottimo sconto del 18% rispetto all’originale prezzo di listino suggerito in origine dalla stessa compagnia produttrice, in questo caso Philips.

Philips OneBlade: la tua barba migliore di sempre

Una delle funzionalità senz’ombra di dubbio più interessanti alla base di questo rasoio elettrico è senz’altro la tecnologia OneBlade, grazie alla presenza di lame rivestite che sono caratterizzate da movimenti rapidissimi (che arrivano fino a 12’000 tagli al minuto), garantendoti una finitura perfetta della tua barba.

A differenza dei rasoi manuali che sono poco precisi, in questo caso hai il completo controllo della tua barba su ogni versante: il rasoio elettrico è infatti dotato di ben 14 impostazioni differenti di lunghezza, che spaziano rispettivamente dai 0.4 cm fino a 1 cm, riuscendo a donare una barba uniforme e regolata con precisione.

Uno dei vantaggi più importanti che caratterizza questo rasoio elettrico Philips OneBlade consiste nel fatto che può essere utilizzato senza problemi sia sulla pelle asciutta che bagnata: il rasoio è infatti totalmente impermeabile, e non si rovinerà nel caso del contatto con gocce d’acqua o superfici bagnate.

È inoltre presente un comodo display digitale LED che indica in ogni momento della giornata lo stato di ricarica della batteria, dandoti la possibilità di raderti in qualsiasi momento. Davvero eccezionale poi l’autonomia alla base di questo rasoio, che con appena un singolo ciclo di ricarica ti permette di avere ore e ore di utilizzo continuo senza problemi, senza avere la necessità di ricaricarlo in continuazione.

In definitiva, a poco più di 80 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori rasoi elettrici attualmente presenti sul mercato, che donerà alla tua barba un aspetto estremamente pulito e raffinato: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti consigliamo fortemente l’acquisto di questo rasoio elettrico Philips OneBlade Pro 360 in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le scorte disponibili potrebbero dunque terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.