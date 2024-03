Barbecue a gas da tavolo Campingaz in super offerta a 249,90€ da ePRICE (Fioriscono gli sconti)

Il barbecue a gas da tavolo Attitude 2100 LX di Campingaz, dotato di due bruciatori, è tra i protagonisti assoluti della nuova promozione Fioriscono gli sconti di ePRICE. In queste ore è in offerta a 249,90 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (268,19 euro, ndr) e 150 euro in meno rispetto ai 399 euro richiesti per lo stesso modello sul sito ufficiale di Campingaz.

Attitude 2100 LX di Campingaz si presenta con uno stile raffinato, ma oltre all’aspetto estetico c’è di più. Infatti, offre anche una modalità di cottura accurata e intuitiva, in aggiunta a una distribuzione uniforme del calore e una pulizia semplice.

Barbecue a gas di Campingaz in offerta a 249,90 euro sul sito di ePRICE

Una delle caratteristiche distintive di Attitude 2100 LX è la tecnologia Blue Flame Power System, grazie alla quale è possibile ottenere una distribuzione del calore eccellente e ridurre al minimo le fiammate improvvise.

Inoltre è un barbecue a gas che si adatta alla perfezione agli chef più creativi, grazie agli accessori Culinary Modular. Quest’ultimi permettono di sprigionare la propria creatività in cucina con opzioni diverse, tra cui paella e pizza.

Un ulteriore punto di forza del barbecue Campinganz è la tecnologia InstaClean Aqua System: sono delle vaschette per la raccolta del grasso, impedendo a quest’ultimo di aderire alle componenti estraibili del barbecue e lavabili in lavastoviglie.

Ecco perché è uno dei barbecue a gas più semplici da pulire tra quelli disponibili oggi sul mercato.

Il barbecue Attitude 2100 LX è in offerta a soli 249,90 euro sul sito di eprice.it, con tanto di spese di spedizione sono gratuite. La promozione terminerà fra 13 giorni.

