Bari-Palermo: dove vederla in streaming

Sarà un ritorno al calcio d’autore, un rinnovato incontro di passione e rivalità, quando il fischio d’inizio segnerà l’inizio di una nuova stagione di Serie B. Bari e Palermo, le due grandi del calcio meridionale che hanno attraversato momenti altalenanti nella passata annata, si affronteranno nella partita inaugurale del torneo cadetto. Guardala in streaming.

Il San Nicola di Bari, teatro di emozionanti sfide e trionfi passati, sarà il palcoscenico di questa prima partita. La stagione precedente ha visto il Cagliari celebrare la sua promozione in Serie A proprio su questo campo, una storia che ha emozionato i tifosi e concluso il capitolo dell’ultimo campionato cadetto. Ed ora, proprio dallo stesso stadio, si riparte per un nuovo capitolo, un nuovo spettacolo sportivo pronto a catturare i cuori dei tifosi di ogni parte d’Italia.

Bari-Palermo in streaming: presentazione del match

Bari e Palermo, due squadre dai colori vibranti e dal passato glorioso, si sfideranno venerdì 18 agosto alle 20:30, dando il via ufficiale a una stagione che si preannuncia carica di emozioni, sorprese e colpi di scena. La città di Bari accoglierà questo scontro con fervore e passione, mentre tu potrai assistere a questa partita grazie a DAZN, la piattaforma di streaming che trasmette tutte le partite di Serie B.

Entrambi i club hanno attraversato un’estate di cambiamenti e preparazione, cercando di allestire formazioni competitive per affrontare questa nuova sfida. Il Bari, reduce dalla delusione della finale playoff, è deciso a rialzarsi e lottare per la promozione in Serie A. Nonostante le cessioni importanti, la squadra pugliese crede nelle sue potenzialità e vuole dimostrare che può competere al massimo livello.

Dall’altro lato, il Palermo, che ha mancato di poco i playoff nella stagione passata, si è rafforzato con nuovi acquisti e si presenta con una rosa competitiva. Sotto la guida di Eugenio Corini, i rosanero puntano a fare bene sin dall’inizio e a dare spettacolo sul terreno di gioco.

La sfida Bari-Palermo rappresenta il ritorno del calcio a tutti gli effetti e sarà una prima degna di una nuova stagione. I tifosi, ovunque si trovino, potranno seguire questa partita in diretta streaming su DAZN.

