Basta prendere freddo in moto, bici o a piedi: Scaldacollo Unisex SCONTATO a soli 14 euro! Distinguiti col verde fluorescente

Rockbros è uno scaldacollo invernale termico, ideale per moto, bici ma anche quando si cammina a piedi. Unisex, è proposto in un verde fluorescente. Oggi puoi prenderlo con il 19% di sconto, quindi paghi solo 14,44 euro!

Rockbros scaldacollo invernale termico: le caratteristiche

Il pile polar fleece all’interno mantiene il caldo in inverno, ti protegge dal gelo e dal vento freddo. Lo scaldacollo è fatto del tessuto morbido e traspirante, quando si indossa si sente una grande comodità. La fascia invernale è di taglia unica ma ha una buona elasticità che può adattare alle più persone e aderisce meglio la faccia.

Lo scaldacollo è particolarmente adatto per le diverse attività invernali come ciclismo, motociclismo, escursionismo, corsa ecc. Può essere indossato in diversi modi come cappellino, fascia, passamontagna mezza faccia e così via. Questo scaldacollo è molto leggero e pieghevole da trasportare facilmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.